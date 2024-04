Blitz nella palafitta trasformata in discoteca : deejay e lavoratori in nero, droga sulla spiaggia a Marina di Montemarciano

MONTEMARCIANO - Avevano spostato sedie e tavolini per trasformare il locale in una vera e propria discoteca dove si ballava a ritmo di musica afro con tre deejay, luci a intermittenza e atmosfera tipica. Domenica 14 aprile è scattato il controllo da parte della Polizia e della Finanza di Falconara in un noto locale di Marina di Montemarciano che da settimane pubblicizzava questi eventi.

All'arrivo delle forze dell'ordine nel locale c'erano circa 200 persone intente a ballare e a divertirsi: con l’ausilio di un’unità cinofila della Polizia di Stato è stata effettuata l’ispezione del locale, nel corso della quale è stata trovato hashish all'interno di un portasigarette tenuto in mano da una ragazza che alla vista dei cani ha cercato di disfarsene lanciandolo dalla finestra.

Andando a cercare in spiaggia il contenuto, gli agenti hanno rinvenuto anche altre dosi di hashish e cocaina.

Inoltre, le Fiamme Gialle hanno eseguito un controllo specifico in materia di sommerso da lavoro che ha permesso di appurare la presenza di lavoratori non in regola con la normativa gius-lavoristica, le cui posizioni sono state segnalate al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.

In particolare gli accertamenti dei finanzieri hanno fatto emergere la presenza di 5 lavoratori dipendenti tra i quali i 3 deejay impiegati nel corso della serata, sprovvisti della preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e quindi da ritenersi completamente in nero.

Sono infine in corso accertamenti volti a verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza della struttura, tenuto conto che è una “palafitta” in legno davanti al mare.