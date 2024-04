SENIGALLIA Con la gestione della sosta affidata a Senigallia Servizi i controlli saranno più che raddoppiati, con dieci ausiliari del traffico di cui sette in servizio in estate e tre nei mesi invernali. Linea dura contro i furbetti della sosta perché dal 15 giugno sarà più difficile farla franca, in caso di mancato pagamento. La pratica approvata dalla Giunta, che prevede di affidare il servizio all’azienda speciale del Comune, è stata licenziata dalla commissione bilancio, dove è stata approfondita, e dovrà essere approvata dal consiglio comunale nella seduta in programma martedì.

Nel mirino

In commissione è emerso che si passerà in un anno dalle attuali 1700 ore di controllo, effettuate dalla polizia locale, alle quasi 4000 stimate con il lavoro più capillare degli ausiliari del traffico. Se finora si poteva sperare di farla franca, dal 15 giugno, giorno in cui entrerà in vigore la sosta a pagamento sul lungomare, indicato anche per assegnare la gestione a Senigallia Servizi, sarà più difficile scroccare un parcheggio. «Sono previsti sette ausiliari del traffico in estate e tre in inverno – spiega Nicola Regine, assessore ai Lavori pubblici e Mobilità –, si tratta di una previsione che deve essere ancora formalizzata. In ogni caso gli ausiliari del traffico, seppure dipendenti di Senigallia Servizi, avranno una dipendenza funzionale da parte della polizia locale». I vigili urbani avranno, quindi, più tempo da dedicare alle numerose altre attività, che sono chiamati quotidianamente a svolgere, senza dover concentrare così tante ore a sincerarsi che per le auto in sosta i proprietari abbiano provveduto a pagare il ticket previsto. Nella variazione di bilancio, che sempre martedì andrà in consiglio comunale, sono previsti anche 75mila euro per l’acquisto di una dozzina di parcometri di ultima generazione, che consentano di pagare anche tramite le carte e non solo con i contanti. Alcuni sono già presenti e gradualmente andranno tutti modificati.

Il bando per le App

Inoltre, è stato avviato un bando per attivare anche altre App con le quali poter pagare il parcheggio direttamente dallo smartphone, diversificando così l’offerta. Da un lato agevolazioni per rendere più pratico pagare la sosta e dall’altro controlli incrementati per essere certi che tutti gli automobilisti paghino per un servizio di cui fruiscono. Il Comune intende quindi strutturare la gestione diretta della sosta a pagamento, affidandola all’azienda speciale dello stesso ente, nata dalle ceneri della Gestiport. A Senigallia Servizi, come già si può intuire dal nome scelto, ne verranno nel tempo affidati anche altri.

Sabrina Marinelli

