Ancona, droga in tasca e tirapugni nella giacca: denunciato un giovane

ANCONA- Aveva insospettito gli agenti e così è stato fermato e controllato nella serata di ieri (14 settembre) in zona Grazie ad Ancona. Su di lui, un giovane di origini straniere, in tasca e nel giubbotto gli agenti di polizia hanno trovato 5,53 grammi di hashish e un tirapugni.

Le mancate giustificazioni

Una volta portato in Questura gli è stato chiesto conto dell'arma. Un'arma che non è stato in grado di giustificare. Da lì è scattata la denuncia.