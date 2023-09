Fermignano, perde il controllo e si ribalta nella scarpata: determinante l'intervento dei Vigili del Fuoco

FERMIGNANO- I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella notte lungo la SS.3 a Villa Furlo, nel comune di Fermignano, per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento il conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo e, dopo aver divelto il guard rail, è precipatato nella scarpata sottostante.

L'intervento

La squadra di Cagli ha collaborato con i sanitari del 118 per il trasporto dei feriti fino all’ambulanza, i quali successivamente venivano portati al Pronto Soccorso di Urbino per accertamenti. Sul posto anche i Carabinieri di zona