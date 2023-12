FERMIGNANO - Probabilmente un malore all’origine dell’incidente in cui ha perso la vita Franco Nigro, 80 anni, di Paola in provincia di Cosenza. L’incidente è accaduto poco dopo la mezzanotte tra martedì e mercoledì sulla vecchia strada provinciale, in via Luigi Falasconi, nella frazione di Calpino a pochi metri dalla scuola elementare.

La dinamica

A suggerire l’ipotesi del malore l’assenza di qualsiasi segno di frenata sull’asfalto. Mentre Nirgo procedeva in direzione di Bivio Borzaga ha improvvisamente invaso la corsia opposta ed è finito con la sua auto, una Yaris, contro una macchina parcheggiata, 500 Fiat L, che appartiene al vicesindaco di Fermignano, il medico di base Alessandro Betonica. Franco Nigro, era il vicepresidente di un’Associazione che si occupa della prevenzione delle malattie cardiovascolari, ex bancario in pensione con la passione per il legno e la creazione di oggetti con materiale di recupero (nel 2022 candidato come consigliere comunale a Paola), è deceduto pressoché all’istante e a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione, prima di due operatori che si sono trovati sul luogo dell’incidente, e, di seguito, del personale medico del 118 giunto arrivato con un autoambulanza.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Urbino e i carabinieri della locale stazione. La via è rimasta chiusa poco meno di un’ora per consentire i soccorsi mentre il traffico veniva deviato sulla circonvallazione di Fermignano. L’impatto contro la 500 L è stato devastante e i mezzi completamente distrutti. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, non c’era più nulla da fare nonostante i tentativi di rianimare l’80enne. E ora, sul caso sono in corso i rilievi dei carabinieri della stazione locale, che dovranno svolgere tutti gli accertamenti su una dinamica che appare, comunque, almeno di primo acchito, piuttosto lineare. Nessun altro veicolo in movimento coinvolto, né eventuali pedoni di passaggio. È stato il fragore delle lamiere ad attirare in strada i residenti.

I soccorsi

Le telefonate ai numeri d’emergenza sono state tempestive, ma tutto è risultato vano. I vigili del fuoco ducali hanno dovuto mettere in sicurezza l’area, mentre ai sanitari è spettato il triste compito di accertare il decesso. Come detto, le ricostruzioni sull’accaduto, che ha scosso la città di Paola, in Calabria, dove la notizia è arrivata in fretta, sono in mano ai militari della caserma di Fermignano. Franco Nigro lascia i figli Simona e Alessio e gli adorati nipoti. I funerali si svolgeranno venerdì 15 dicembre, alle ore 10 nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli, in rione Sant’Agata di Paola. Dopo la cerimonia la salma proseguirà per il cimitero di San Fili dove Franco riposerà nella cappella di famiglia.

