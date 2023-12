Natale da vivere Fermignano. Domani, 8 dicembre, l'accensione dell'albero. Il programma fino al 6 gennaio

FERMIGNANO - Fermignano è pronta ad immergersi nelle magiche atmosfere del Natale. Una festa magica, da vivere insieme a tutta la famiglia, scandita da luci, spettacoli ed eventi che renderanno indimenticabile il periodo delle festività. Il sipario sul Natale fermignanese si alzerà venerdì 8 dicembre a partire dalle 16. In Piazza Astronauti apertura dei Mercatini Missioni (aperti tutti i pomeriggi, e la domenica tutto il giorno, fino al 7 gennaio). In piazza Garibaldi spazio ai mercatini di Natale (artigianato, hobbisti e degustazioni), mentre i giardini Bramante saranno il cuore del divertimento con il minilunapark per i più piccoli. Alle 17 in piazza Garibaldi andrà in scena "Musica sotto l'albero", intrattenimento musicale a cura del Concerto Cittadino di Fermignano. Alle 17.20 la suggestiva Fiaccolata bike park a cura di Mondo Bici nel centro storico, mentre alle 17.30 il Natale entrerà nel vivo con l'accensione dell'albero in piazza Garibaldi e l'arrivo di un ospite... a sorpresa. La giornata si concluderà con la consegna degli attestati di benemerenza. Tra le premiate ci saranno due giovani atlete fermignanesi che quest'anno si sono distinte nelle rispettive discipline: si tratta di Nicole Spini, atleta di powerlifting della nazionale junior italiana, arrivata quarta ai campionati europei di Budapest disputati in ottobre con il primato italiano di 95 kg, e Chiara Domenicucci, vincitrice dei campionati nazionali Uisp di categoria di ginnastica artistica.

Festa anche sabato

A ricevere l’enconomio, inoltre, anche Maurizio Saltarelli, cittadino fermignanese e storico operatore del Cras della provincia di Pesaro e Urbino, che il 7 novembre scorso ha ricevuto il premio internazionale Leonardo The Immortal Light.

La festa prosegue sabato 9 dicembre. Dalle 16 ritornano i mercatini di Natale in piazza Garibaldi e il minilunapark. Al via anche Grinch Watching: fino al 24 dicembre, tutti i giorni, i più piccoli potranno divertirsi andando alla ricerca dei 20 pezzi di un puzzle sparsi nelle vie del paese e vicino ai negozi per ricostruire l’immagine del Grinch. Grande attesa per l’arrivo di Babbo Natale e la sua slitta in corso Bramante e in piazza Garibaldi. Sempre in corso Bramante, da non perdere il laboratorio Casa del Sole. Evento clou della giornata sarà, alle 18 in piazza Giorgianni, la performance laboratorio dell’artista Massimo Salsiccia Ottoni. Alle 20.30 la giornata si chiuderà con il falò e il rosario al Museo dell'Architettura. A seguire castagne e vin brulè offerti dalla Pro Loco e dalla Parrocchia di Santa Veneranda al Museo dell’Architettura.

Mercatini e Babbo Natale sulla slitta

Domenica 10 dicembre ancora una giornata ricca di iniziative, dalle 16, tra mercatini di Natale, "Babbo Natale e la sua slitta", i laboratori per bambini a cura dell'associazione Onlus Bramante, il laboratorio Casa del Sole, il minilunapark. In piazza Garibaldi arriva invece “Sfida il Grinch!”: divertentissimi giochi in compagnia del mostriaciattolo verde.