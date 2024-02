La galleria Ca' Gulino, tra 20 giorni riapre in direzione Urbino-Fermignano. Per finire i lavori ci vorrà tutto il 2024

RBINO – La galleria Ca’ Gulino, dove lo scorso dicembre persero la vita quattro persone, riaprirà tra circa 20 giorni nella sola direzione Urbino-Fermignano. L’altra corsia - come riporta il Ducato - invece resterà chiusa per i lavori di ripristino totale che non contemplano ancora una data sicura.

Quattro milioni di euro di danni

«I lavori potrebbero durare fino alla fine dell’anno - ha spiegato il sindaco Maurizio Gambini insieme ad Ernesto Ciani, ingegnere dirigente del settore infrastrutture e viabilità della Regione Marche. - ci sono stati danni per 4 milioni».