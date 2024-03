URBINO Riaperta, da ieri, nella tarda mattinata, la calleria di Ca’ Gulino, a senso unico per tre chilometri da Urbino a Fermignano. Si scenderà, dunque, dalla galleria per salire, su una sola corsia, per strada “Le Conce”. Questo permetterà, durante i lavori, di non gravare sul traffico, usando una sola corsia, alternativamente, in base agli interventi programmati.



L’incidente



Dalla fine dello scorso anno, a seguito del tragico incidente stradale avvenuto all’interno della galleria, dove 4 persone a bordo di un’ambulanza del 118 (tre dell’equipaggio e un malato trasportato) hanno perso la vita in seguito allo schianto contro un pullman e al conseguente incendio, il tratto di strada della cosiddetta Bretella che collega Bivio Borzaga alla rotatoria di via della stazione, è restato completamente chiuso per poco più di due mesi con evidenti problematiche in quanto tutta la viabilità è stata riversata sulla vecchia strada parallela denominata “Le Conce”. Intanto per permettere il senso unico di marcia, nella Galleria Ca’ Gulino, sono state allestite delle luci provvisorie e tutta la segnaletica necessaria per il passaggio all’interno del tunnel. I danni causati dalla paurosa sciagura sono stati stimati in 4 milioni di euro. Perché tutta la percorribilità possa ritornare ottimale occorrerà attendere ancora diversi mesi. Secondo i funzionari Anas, forse, fino a fine anno. In attesa rimane praticabile anche la strada parallela sulla quale la Regione, secondo quanto riferito, in conferenza stampa, qualche settimana fa dall’ingegnere per le infrastrutture e le viabilità della Regione, Ernesto Ciani: «Da tempo è previsto anche l’intervento nella strada ‘Le Conce’. Sono lavori progettati e appaltati prima del drammatico sinistro. Oggi saremmo pronti a realizzarli, ma in collaborazione con Anas, Comune e Prefettura stiamo individuando il periodo migliore per procedere fattivamente».



Il rifacimento



I lavori in questo vecchio tratto di strada concomitante interesserebbero il rifacimento del manto stradale, cordoli e cunette. Lo stesso sindaco Maurizio Gambini, ha confermato che la Regione, già prima del tragico incidente, aveva improntato le risorse economiche e appaltato il lavoro per il rifacimento della strada affiancata alla galleria. L’appalto è stato appunto assegnato. Per una migliore gestione del traffico e per evitare file importanti, alla riapertura di una corsia della galleria, dovrebbero, condizionale d’obbligo, di conseguenza, avviarsi i lavori sul tratto de “Le Conce”.