FERMIGNANO È morto per le conseguenze di un terribile schianto in autostrada. Ha destato profonda commozione a Fermignano la notizia della tragedia di Marcello Falconi, 51 anni, residente in via provinciale Metaurense, a un paio di centinaia di metri dal centro abitato. Marcello Falconi era un piccolo imprenditore nell’attività del trasporto di merci su strada ed è rimasto vittima dell’incidente accaduto alle 9 di mercoledì scorso sulla tangenziale di Bologna, sulla carreggiata Nord all'altezza dell'uscita 13 per San Lazzaro.



Ricoverato in rianimazione



Alla guida di un camion frigo si è schiantato contro un autoarticolato che trasportava alluminio. La peggio l’ha avuta proprio Marcello Falconi che ha riportato lesioni gravissime. Una volta estratto dalle lamiere è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna. Il decesso è sopraggiunto nella notte tra mercoledì e giovedì. L'altro autotrasportatore è rimasto praticamente illeso. Dalle prime notizie, arrivate a Fermignano, si arguiva l’estrema gravità del 51enne, soprattutto agli arti inferiori: in particolare su una gamba i medici erano intervenuti tempestivamente per evitare infezioni e complicazioni. Ma nessuno avrebbe pensato ad un esito finale tragico. La notizia della morte ha preso a circolare ieri mattina alle 10.

Marcello Falconi aveva intrapreso lo stesso mestiere di suo padre, il camionista in proprio. È stata sempre una persona molto scrupolosa e attenta, un padre esemplare: con la sua famiglia condivideva molte ore del suo tempo libero quando non era in strada per i suoi impegni. Lascia due figli ancora adolescenti e la moglie Cristina.



Il cordoglio



Tanti gli amici con i quali condivideva momenti gioviali dei weekend. Ora sono tutti a piangerne l’improvvisa e dolorosa scomparsa. Il funerale, salvo imprevisti, si terrà domani pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Fermignano. C’è da attendersi uno stuolo di conoscenti che ne stimavano i valori e quel suo modo semplice e coinvolgente dello stare insieme e del fare vita sociale.