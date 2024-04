Il Bologna dell'ascolano Orsolini meglio di Liverpool, Manchester City e Juventus: la speciale classifica che premia i rossoblù

Il Bologna meglio della Juventus, ma non solo. I rossoblù sono avanti anche a grandi club come Manchester City, Liverpool e Tottenham. Una speciale classifica, quella stilata da Transfermarkt che analizza l'aumento del valore della rosa da inizio stagione ad oggi. I cartellini dei calciatori emiliani hanno fatto un salto in avanti molto importante e gli permettono di superare, in prospettiva, anche i club sopra citati. Un riconoscimento del gioco di Thiago Motta che ha permesso a talenti come Zirkzee, Orsolini e Ferguson di mettere in mostra tutte le loro abilità. In cima al tabellone c'è lo Stoccarda, che sta lottando per la Champions League in Bundesliga dopo aver vinto i playout lo scorso anno per evitare la retrocessione. Alle loro spalle un altro club tedesco, il Bayer Leverkusen, mentre al terzo posto c'è il Psv.

Juventus solo ventesima

La Juventus è il ventesimo club di questa classifica che ha aumentato il suo valore. L'incremento è di 57 milioni di euro, ovvero il 13,2% del prezzo totale della squadra. A inizio settembre 2023, il cartellino dei bianconeri era di circa 433 milioni, mentre ora ha toccato quota 490.

Athletic Bilbao 19°

L'Athletic Bilbao è il diciannovesimo club che ha aumentato più di tutti il suo valore da settembre a oggi. Il balzo in avanti è di 59 milioni di euro, il 46,9% del valore totale che prima era di 203 milioni, mentre ora è di 262.

Il Brentford di Toney

Tornato dalla sua squalifica per calcioscommesse, Ivan Toney ha trascinato il Brentford in campionato con i suoi gol. Proprio le sue prestazioni hanno permesso al club di aumentare il proprio valore di 61 milioni di euro (il 16,7% in più), con il cartellino totale della squadra va da 365 milioni di euro a 426.

Il Valencia 17°

Anche il Valencia ha migliorato il proprio valore con un salto in avanti di 69 milioni di euro (+46,9%). La valutazione era di 147 milioni di euro, mentre ora gli spagnoli sono saliti a 216 milioni.

Eintracht Frankfurt e Crystal Palace a pari merito

Sia l'Eintracht Francoforte sia il Crystal Palace sono quindicesimi in classifica e hanno aumentato il loro valore di 71 milioni di euro. I tedeschi hanno fatto un balzo del 41,3%, mentre gli inglesi del 21,4% con il cartellino totale delle loro rose che è arrivato rispettivamente a 241 milioni di euro e 405.ù

Real Sociedad 14°

Il Real Sociedad ha gonfiato il proprio valore di 83 milioni di euro (+20.8%), con il prezzo iniziale di 398 milioni che è arrivato a 481.

Lo Sporting Lisbona 13°

Lo Sporting Lisbona hanno visto aumentare il cartellino totale della rosa, con il prezzo che è salito di 87 milioni di euro, con un incremento del 36,1%. Il prezzo totale è di 242 milioni di euro, mentre la valutazione attuale è di 329.

Tottenham 12°

Il Tottenham ha aumentato il proprio valore di 88 milioni, il 7,2% del costo totale del cartellino.

11° posto per il Manchester City

Anche un top club come il Manchester City ha aumentato il proprio valore che è aumentato di 89 milioni (+7,5%). Con questo salto, i Citizens passano da 1,18 miliardi di euro a 1,27 miliardi.

Lipsia e Liverpool insieme al nono posto

Il Lipsia e il Liverpool occupano il nono posto di questa classifica. I due club hanno aumentato il proprio valore di 94 milioni di euro, un incremento rispettivamente del 23,3% e dell'11,4%. I cartellini delle due squadre arrivano così per i tedeschi a 497 milioni, mentre per i Reds a 921.

Bologna 8°

Ecco qui il Bologna, che è all'ottavo posto tra i club che hanno aumentato di più il loro valore. Gli emiliani hanno fatto un balzo in avanti di 95 milioni di euro (+59,2%). Il valore di Zirkzee e compagni è passato da 160 milioni a 255 milioni di euro.

L'Inter è 7°

L'Inter occupa la settima posizione e supera anche il Bologna. I nerazzurri grazie alle loro prestazioni hanno gonfiato il loro cartellino di 99 milioni (+18,9%) arrivando così da 523 a 622 milioni di euro.

Il Feyenoord è sesto

Il Feyenoord, eterni rivali della Roma nelle coppe europee, hanno aumentato il loro cartellino e sono passati da 205 milioni di euro a 313 milioni, un incremento di 108 milioni (+53,1).

5° posto per il Girona

Il Girona è il quinto club che ha aumentato il proprio valore grazie soprattutto all'exploit che sta avendo in Liga. Il club biancorosso è in zona Champions League e sta tenendo testa a Real Madrid, Atletico e Barcellona. Il valore da 126 a 247 milioni, con un incremento del cartellino che del 96,5% ovvero di 121 milioni di euro.

Il Brighton quarto in classifica

Il Brighton sta stupendo in Premier League grazie al gioco di De Zerbi. I biancoblù hanno aumentato il loro valore di 129 milioni di euro (+34,2%), con il cartellino totale che è passato da 376 a 505 milioni di euro.

Terzo posto per il Psv

Il Psv sta dominando in Eredivisie. Anche il buon cammino in Champions League ha permesso alla squadra si aumentare il proprio valore di 132 milioni di euro, un incremento del 70,2%. Il cartellino totale è passato da 187 a 319 milioni di euro.

Bayer Leverkusen 2°

Il Bayer Leverkusen è primo in Bundesliga e si avvia verso la vittoria del titolo. Il gioco di Xabi Alonso ha permesso al club di aumentare il valore dei giocatori di 149 milioni di euro, il 33,3% in più. Il valore totale passa così da 446 a 595 milioni di euro.

Lo Stoccarda primo in classifica

Terzo posto in Bundesliga a sorpresa, il sale sulla coda del Bayern Monaco e gli occhi sulla prossima Champions League. Lo Stoccarda è la vera e propria cenerentola di quest'anno con il valore del club che è aumentato di 161 milioni, un incremento del 138,3%. Il club tedesco è passato così da 117 a 278 milioni di euro.