PESARO La Carpegna Prosciutto vede stasera all’opera i suoi prossimi avversari. La squadra di Meo Sacchetti potrà studiare ancora più approfonditamente la Virtus Bologna, in campo alle 20.30 di oggi alla Segafredo Arena contro il Real Madrid in Eurolega, a meno di 48 ore dall’incontro di campionato che porterà le V Nere sulle tavole della Vitrifrigo Arena alle 19 di domenica. Alle 10 di stamattina è in programma la consueta conferenza stampa di coach Sacchetti, con diretta sulla pagina Facebook della Vuelle e di Radio Incontro, ad introdurre una partita dal coefficiente di difficoltà massimo.



La missione



La classifica precaria impone però a Tambone e compagni di provare a strappare punti anche contro formazioni di prima fascia, come ha dimostrato il match vinto contro Brescia, magari approfittando proprio della stanchezza accumulata dalla corazzata Virtus con gli impegni europei ravvicinati. Contro i bianconeri inizia l’ultimo quarto di regular season della Vuelle, otto partite che emetteranno il verdetto definitivo in chiave-salvezza e che inizieranno con due punti da ricucire su Treviso. Il calendario del rush finale presagisce che gran parte del destino pesarese verrà scritto alla Vitrifrigo Arena dove, ad eccezione proprio del match di domenica, sulla carta proibitivo, arriveranno avversarie più abbordabili come Reggio Emilia, Pistoia e Cremona: la formazione emiliana è in zona playoff ma in trasferta ha faticato, vincendo solo due delle ultime nove lontano da casa, mentre Pistoia è già stata battuta dalla Vuelle all’andata e Cremona è apparsa in rallentamento nella seconda parte di campionato. Per evitare gli ultimi due posti, la Carpegna Prosciutto non potrà rimandare l’appuntamento con queste vittorie casalinghe, ma dovrà cercare necessariamente anche qualche blitz esterno. Attualmente il discorso salvezza sembra ristretto a una lotta a tre, dalla quale solo una ne uscirà con la permanenza in LBA nel 2024/25, fra Pesaro, Treviso e Brindisi. La formazione di Sacchetti in trasferta, dove non vince dal 17 dicembre a Pistoia, avrà Treviso nel sabato di Pasqua, che ha i connotati della partita senza appello, poi il 7 aprile a mezzogiorno Sassari, quindi Tortona alla terzultima e Venezia negli ultimi 40’ di regular season.



Le avversarie



Le otto giornate conclusive proporranno invece a Treviso gli incontri fra le mura amiche con Cremona, la stessa Vuelle, Milano e Tortona, e i viaggi a Pistoia, Brindisi, Venezia e Varese. Per i pugliesi ci saranno le partite casalinghe contro Trento, Sassari, Treviso e Venezia, e le trasferte sui parquet di Scafati, Reggio Emilia, Pistoia e Brescia. La Vuelle, in quest’ottica, può avere dalla sua il confronto diretto favorevole con Brindisi, avendo salvato la differenza canestri al ritorno, e partirà dal +19 contro Treviso dell’andata. In LBA si è registrata intanto una mossa di mercato alla Vanoli Cremona, che ha ufficializzato l’ingaggio del play-guardia Corey Davis, visto l’anno scorso a Trieste. In tema societario, potrebbero esserci novità in casa Pistoia: alcuni investitori statunitensi avrebbero manifestato l’interesse a rilevare la proprietà della compagine toscana, che domani alle 19.45 inaugurerà il 23° turno di regular season con la trasferta sul parquet di Napoli.