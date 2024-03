Stefania morta con i tre figli, soffocati durante il sonno: lo strazio del papà e il dolore dei vicini. «Erano una famiglia bellissima»

Eleonora, amica di Stefania Alexandra Nistor, arriva in auto, in mattinata, in via Bertocchi. Incontrando un'altra amica della 32enne, in cortile, comprende ciò che temeva: la notizia ricevuta è vera. Stefania e i suoi bambini, Giorgia Alejandra, 6 anni, e i gemelli Mattia Stefano e Giulia Maria di 2, non ci sono più. Quattro vite strappate in un soffio, nella notte, nell'appartamento al quarto piano del condominio, in zona Barca, periferia di Bologna.