Sangue sulle strade, incidente auto-bici a Paludi: grave un ragazzino (che aveva il casco) portato in eliambulanza a Torrette

FERMO - Schianto tra bici e auto sulla Statale 16 all’altezza dell’incrocio per le Paludi. Ferito un ragazzino, minorenne, che si trovava in sella alla bici e che è stato soccorso e trasferito in eliambulanza a Torrette.

Lo schianto con una Smart

L’incidente è avvenuto verso le 17 di oggi tra la due ruote e una Smart. Immediato è scattato l’allarme al 118, sul posto la Croce Azzurra di Porto San Giorgio e i vigili del fuoco oltre che carabinieri e polizia locale. Viste le condizioni del ragazzo, i sanitari hanno allertato l’eliambulanza che è atterrata poco dopo in un campo vicino alla Statale. Il giovane ciclista è stato caricato e trasportato all’ospedale di Torrette ad Ancona.