GABICCE Il modo migliore per conoscere il territorio mentre si viaggia in bicicletta. Ritorna l’appuntamento con “Adriatic Green trail” la manifestazione cicloturistica dell’associazione Fano Corre L.Tonelli con il patrocinio di Confartigianato imprese. Da oggi a domenica in sella a mtb, gravel, bici da trekking o e-bike la possibilità di percorrere strade secondarie e sentieri sia per appassionati ma anche semplici turisti attraversando oltre 30 borghi del pesarese.

Le opzioni

Ogni partecipante potrà scegliere il percorso più adatto alle sue esigenze tra quelli proposti (corti da 40 km, medi da 80 e lunghi da 120 km circa). «Ognuno dei tre giorni la base di partenza e arrivo è un casolare situato a Santa Maria dell’Arzilla dove partono i diversi percorsi giornalieri – spiega Matteo Broccoli l’organizzatore - oggi tappa verso Fano attraversando Candelara, Novilara e proseguendo verso Mondolfo, San Costanzo, Terre Roveresche, Mondavio, Fratterosa fino a Sorbolongo con ritorno per Montemaggiore; domani si raggiungerà Urbino passando per Villa Betti, Monte Santa Maria, le Cesane e ritorno per Montefelcino e Colli al Metauro; infine il 7 aprile si pedalerà in zona Pesaro con passaggi anche a Gabicce lungo la Panoramica poi Gradara, Tavullia, la zona i vari borghi di Vallefoglia poi Monteguiduccio, Fontecorniale passando per il Beato Sante». Non mancheranno eventi collaterali sempre a tema due ruote e alla postata veramente di tutti. Domenica in programma c’è infatti l’escursione di 10 km in bicicletta adatta alle famiglie con doppia partenza dall’Arco di Augusto di Fano (adatta anche ai bambini) e piazzale della Libertà a Pesaro. La direzione finale sarà comunque sempre Santa Maria dell’Arzilla dove sarà allestito alla fine un “pasta party” curato dalla Pro Loco.

Terzo anno consecutivo

«Questa iniziativa è giunta al suo terzo anno consecutivo – ricorda sempre Broccoli – e pur durando solo un weekend ha la valenza strategica del ritorno turistico che vale invece per tutto il resto dell’anno; una sua peculiarità è quella che i nostri percorsi, forniti ai partecipanti su gps, permettono di entrare e visitare il borgo attraversato». Proprio sull’aspetto turistico hanno concentrato il loro intervento in conferenza stampa i tanti ospiti presenti come il consigliere regionale Luca Serfilippi «La Regione appoggia iniziative come questa che promuovono il territorio unendo tra l’altro costa ed entroterra» coinvolti anche gli assessori allo sport dei comuni come Pesaro con Mila della Dora ed Urbino con Marianna Vetri. «Si tratta di un evento la cui valenza promozionale vale per tutto il territorio» ha detto la Della Dora «E’ un modo per conoscere il territorio a 360 gradi dalle bellezze artistiche a quelle enogastronomiche» ha aggiunto la Vetri. «Supportiamo tutte le iniziative che permettono la scoperta dei territorio e di chi lo abita come i nostri artigiani» conclude Riccardo Giuliani coordinatore provinciale Confartigianato. Per partecipare all’Adriatic green trail basta iscriversi al sito internet adriaticgreentrail.it.