GROTTAMMARE - Tanti bambini con i genitori, non sono voluti mancare alla ciclopasseggiata promossa dalla Fiab Italia. Nella mattinata di sabato una ventina di giovanissimi, in sella alla loro bicicletta, ha percorso un tratto del lungomare che va da piazza Kursaal fino al parco ciclistico “Daniele Calise” dove è stata offerta una merenda ecosostenibile. In qualità di Comune Ciclabile, Grottammare ha aderito alla manifestazione della Fiab Italia Bimbinbici. «Bimbimbici è una festa e un’occasione per pedalare assieme percorrendo un tratto della pista ciclabile della nostra città rispettando la segnaletica» spiega Alessandra Biocca, assessore alla Sostenibilità, salute e benessere.

