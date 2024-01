Sant'Elpidio a Mare, rovinosa caduta in bicicletta: grave un 30enne, ma il meteo blocca l'eliambulanza

SANT’ELPIDIO A MARE - Sono gravi le condizioni di un giovane straniero, protagonista oggi di una rovinosa caduta in bicicletta in una delle discese più ripide di tutto il Fermano, dove si toccano pendenze del 30%. Il ferito stava percorrendo in discesa Strada Cocciari. Non è chiara nei dettagli la dinamica dell’incidente, affidata agli agenti della polizia municipale, intervenuti sul posto.

Forse è stato tradito dall’asfalto umido ed ha perso il controllo, finendo a terra e scivolando poi per diversi metri lungo la discesa. Una volta lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti prontamente ambulanza ed automedica della Croce Azzurra. Il giovane è stato caricato sui mezzi del 118 e trasportato al campo sportivo Montevidoni, con l’intenzione di richiedere l’intervento dell’elisoccorso. Le condizioni meteo, però, a causa della scarsa visibilità, non hanno permesso lo spostamento di Icaro: è stato così trasportato in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette in ambulanza.