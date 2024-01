SAN BENEDETTO - È morto a soli 49 anni Sergio Tomassini, molto noto in riviera per essere un grande tifoso della Sambenedettese. Lottava da tempo con una malattia che stavolta ha avuto il sopravvento, tanto che gli ultras rossoblù gli avevano dedicato anche uno striscione esposto al Riviera delle palme con su scritto «Sergio lotta duro», per testimoniare la loro vicinanza.