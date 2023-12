PORTO SAN GIORGIO Resta l’allarme per la violenza contro le donne. E in particolare per la conclusione burrascosa di alcuni rapporti che innescano comportamenti da stalking. In questo caso i carabinieri della stazione hanno denunciato un uomo del luogo, già noto per i suoi precedenti giudiziari. L’intervento è avvenuto dopo una segnalazione al numero d'emergenza 112, con la quale si avvertiva che l'uomo stava danneggiando una bici nei pressi del luogo di lavoro della sua ex fidanzata.

La ricostruzione

Gli accertamenti condotti dai militari hanno poi portato alla denuncia del protagonista per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato di cose esposte alla pubblica fede. L’episodio si è verificato quando l'uomo è stato sorpreso, nella tarda serata, mentre danneggiava appunto la bici della sua ex con alcuni calci: alla vista dei carabinieri ha anche tentato di aggredirli. La giovane donna aveva avanzato in precedenza nei confronti dell'uomo una richiesta di ammonimento per stalking, evidenziando il contesto di disagio e timore in cui si trovava. L’intervento dei carabinieri ha permesso di evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, garantendo la sicurezza della vittima. Purtroppo questi episodi continuano a ripetersi e per questo motivo l'Arma sottolinea l'importanza della tempestiva denuncia da parte di cittadini vittime di abusi e stalking, e ribadisce il proprio impegno nella prevenzione e repressione di comportamenti violenti e persecutori.

I soccorsi

La collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine è un elemento chiave per garantire la sicurezza e la tutela dei diritti e in alcuni casi, quando si preferisce non denunciare o comunque lasciar correre, poi le situazioni si incancreniscono portando a episodi anche più violenti. Con le nuove leggi sempre più rigide, ci sono ora più misure per frenare gli stalker come, appunto, nel caso degli ammonimenti.