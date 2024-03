Loreto, lo trovano a terra e privo di sensi accanto alla sua bicicletta: è ricoverato in gravi condizioni a Torrette

LORETO Lo hanno trovato a terra, privo di sensi, vicino alla sua bicicletta. E subito sono scattati i soccorsi. Ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Torrette, dove è arrivato intubato e a bordo dell'eliambulanza, un ciclista di 43 anni.

Le condizioni

Non è ancora chiaro se abbia perso conoscenza a seguito di un malore o se sia caduto per un incidente, anche se sul corpo, a prima vista, non sono stati trovati segni di lesioni. L'uomo è stato trovato a terra sul cavalcavia che passa sopra l'autostrada, in zona Villa Costantina. Sono stati gli automobilisti di passaggio a lanciare l'allarme al 112. Sul posto è intervenuto il 118 con l'eliambulanza e un equipaggio via terra, insieme alla polizia locale che sta ricostruendo quanto accaduto.