Lungomare Nord, la giunta comunale anconetana approva il nuovo accordo: l'annuncio del sindaco Silvetti

ANCONA Durante la seduta odierna della Giunta del comune di Ancona è stata approvata la rimodulazione dell'Accordo di programma "Lungomare Nord" sottoscritto il 12 ottobre 2017 da Regione Marche, Rfi, Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Autorità di Sistema Portuali del Mare Adriatico Centrale e Comune di Ancona. Ad annunciarlo il sindaco Daniele Silvetti attraverso un post pubblicato sulla propria bacheca social.

Il post

”Lungomare Nord” approvato oggi in Giunta il protocollo d’intesa con Rete Ferroviaria Italiana, Ministero Infrastrutture, Autorità Portuale,Regione Marche, per un’opera da 52 milioni di euro che si attendeva da decenni e che prevede la realizzazione della scogliera di protezione della linea ferroviaria Bologna-Lecce, l’interramento con gli escavi dei fondali marini, la velocizzazione della linea ferroviaria Bologna-Lecce.

Questo intervento prevede appunto la realizzazione di una nuova scogliera a protezione della ferrovia attraverso l’interramento della porzione di percorso, una modifica dei binari per la velocizzazione della linea e il lungomare che ospiterà anche un parco pubblico L’intervento è suddiviso in due parti funzionali.

La prima parte prevede a sua volta due fasi attuative: la realizzazione della scogliera a mare di protezione e la realizzazione del sottofondo per la realizzazione dei nuovi binari di competenza di RFI. La seconda parte funzionale contempla, invece, tre fasi attuative: le prime due relative all’interramento con gli escavi dei fondali marini di competenza dell’Autorità portuale, la terza per la realizzazione del parco dunale, di competenza del Comune di Ancona. L’inizio dei lavori entro cinque mesi dalla firma dell’accordo, per la prima fase, tempo subordinato alle autorizzazioni ambientali e conclusione entro 41 mesi. La seconda fase inizierà al termine della prima mentre la conclusione sarà determinata dalla programmazione triennale dei dragaggi".