Macerata, vende sigarette a due ragazzine, doppia multa da mille euro. E non è la prima volta, licenza a rischio

MACERATA - Vende sigarette a due minorenni: due multe di 1.000 euro ciascuna e segnalazione all’Agenzia delle dogane e dei Monopoli. Il tabaccaio, essendo recidivo, richia anche la sospensione della licenza.

È accaduto nei giorni scorsi nelle vicinanze del terminal degli autobus di piazza Pizzarello a Macerata nel corso di attività di controllo, per la sicurezza urbana e per la tutela del mondo minorile, da parte della Polizia locale.

Gli agenti della Polizia locale, che hanno agito in abiti borghesi, hanno visto che alle due giovani, una volta entrate nel negozio, il proprietario aveva venduto, ad ognuna, un pacchetto di sigarette pur essendo minorenni e alle quali non aveva richiesto i documenti. Nei confronti del titolare dell’esercizio commerciale sono scattate le due sanzioni amministrative e la Polizia locale ha provveduto a inoltrare apposita segnalazione all’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, detentrice della licenza, che potrebbe decidere di sospendere o chiudere l’attività in quanto l’esercente è recidivo.