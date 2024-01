Bambino di tre anni si perde nel bosco ad Acquasanta: la mobilitazione dei soccorsi. Viene ritrovato

ACQUASANTA TERME - Momenti di grande paura quelle vissute nel primo pomeriggio di oggi ad Acquasanta nella frazione Quintodecimo per un bambino di tre anni che si è persoi in una zona dedicata alla vegetazione. Immediata la richiesta di aiuto con i vigili del fuoco del distaccamento di Arquata del Tronto che hanno raggiunto subito la zona e hanno ritrovato il piccolo in buone condizioni di salute poco distante dal posto che aveva raggiunto insieme ad un familiare. Sul posto anche i carabinieri e il personale del soccorso alpino.