ACQUASANTA - C’è l'ok al progetto di riparazione e miglioramento sismico della chiesa di Santa Caterina, a Capodirigo, nel Comune di Acquasanta Terme. I lavori valgono 390mila euro. La chiesa risale al XV secolo ma è stata rimaneggiata più volte. Il terremoto del 2016 aveva provocato lesioni alle murature, alla copertura, al rosone, agli architravi e alle volte.

APPROFONDIMENTI IL DEGRADO Writers scatenati nelle vie centrali di San Benedetto, il sindaco Piunti: «Il decoro fa passi indietro» L'EVENTO Ascoli, concerto per la pace con la Filarmonica di Mariupol al teatro Ventidio Basso

«Tali opere non sono solo interventi strutturali, ma atti di tutela della nostra eredità culturale, essenziali per mantenere vivi i legami sociali e valorizzare il territorio anche sotto il profilo turistico» dichiara il commissario alla ricostruzione Guido Castelli. I lavori inizieranno con la ricostruzione delle parti di muratura crollate sulla facciata. Il rosone sarà rinforzato e ricostruito dai frammenti recuperati. Le indagini stratigrafiche aiuteranno a verificare la presenza di affreschi sotto gli intonaci. Gli altari lignei saranno smontati, restaurati e rimontati. Un importante lavoro di restauro conservativo riguarderà un affresco del XV secolo. Inoltre, saranno eseguiti puntellamenti delle volte e sostituzione dei tiranti in acciaio per garantire la stabilità della struttura. Per consolidare ulteriormente l'edificio, verranno intrapresi interventi sulle murature. Infine, la demolizione e il rifacimento degli intonaci irrecuperabili, insieme alla tinteggiatura a calce e alla ripassatura del manto di copertura, mirano a restituire alla chiesa il suo splendore originale e renderla più sicura.