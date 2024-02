Prova a investire con l'auto una ragazza, poi torna indietro e la travolge uccidendo anche uno dei suoi cani: arrestato ad Acquasanta

ACQUASATA TERME - Era il 5 gennaio e una ragazza stava passeggiando con i suoi due cani lungo una strada del Comune di Acquasanta Terme, quando ha visto arrivare in lontananza un'auto che puntava dritto contro di lei. La giovane ha fatto in tempo a mettersi in riparo dietro al guard rail evitando di essere travolta. Ma l'auto, dopo avere fatto qualche metro ha invertito la marcia, è tornata indietro e l'ha investita, uccidendo anche uno dei due cani. Poi l'auto si è allontanata come nulla fosse.

La ragazza per fortuna se l'è cavata nonostante le ferite causate dall'investimento: il conducente invece è stato identificato dai carabinieri, ha rifiutato di sottoporsi all'alcol test ed ha opposto anche resistenza.

Tempestivamente informata, la Procura di Ascoli ha svolto direttamente accertamenti, disponendo una serie di indagini per ricostruire la dinamica dell'episodio: l'uomo è finito nei guai per tentate lesioni pluriaggravate, lesioni pluriaggravate, uccisione di animali, rifiuto di sottoporsi ad accertamento alcolimetrico, resistenza aggravata, modifica della autovettura sequestrata (a cui era stato sostituito uno specchietto laterale danneggiato).

La Procura ha chiesto anche l'applicazione degli arresti domiciliari, misura condivisa dal Giudice per le indagini preliminari: stamattina (8 febbraio 2024) i carabinieri hanno dato esecuzione provvedimento, arrestando la persona che verrà interrogata nei prossimi giorni dal Gip.