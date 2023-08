Scontro tra due auto, un ferito in gravi condizioni: interviene l'eliambulanza

ACQUASANTA - I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 12:45 per un incidente stradale avvenuto lungo la SS4 “Salaria” in corrispondenza della galleria del centro abitato di Arli nel territorio del Comune di Acquasanta Terme. L’incidente ha coinvolto due autovetture: la squadra proveniente dalla sede centrale di Ascoli Piceno, ha collaborato con i sanitari del 18 per prestare soccorso agli occupanti dei veicoli, per uno dei quali si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza. La viabilità è stata temporaneamente interrotta per favorire le operazioni di soccorso. Successivamente i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario dell’intervento. Sul posto 118 e Carabinieri.