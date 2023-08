Controesodo da incubo: nove km di coda sull'autostrada A14 nelle Marche. Un automobilista è colto da malore

SAN BENEDETTO - Controesodo da incubo: nel sud delle Marche la coda di auto sull'autostrada A14 ha raggiunto addirirttura i nove chilometri. Ed è dovuta intevenire l'eliambulanza per soccorrere un automobilista colto da malore mentre era in coda.

È avvenuto nel tratto martorriato da incidenti e cantieri, nel sud della Regione, ed in particolare tra Val Vibrata e Grottammare, in direzione nord. A causare il serpentone un veicolo in avaria che ha costretto i tecnici, per qualche tempo, a chiudere il tratto dell'A14 tra Grottammare e San Benedetto. Sono segnalate code per traffico intenso anche tra Pedaso e San Benedetto.