Cina, crolla un ponte in autostrada: 19 morti e 30 feriti. I video choc dell'incidente sui social

Almeno 19 persone sono morte questa mattina nella provincia di Guangdong, nel sud della Cina, in seguito al crollo di una parte di un'autostrada: lo ripotano i media statali. Diciotto veicoli sono rimasti intrappolati nell'incidente, che ha coinvolto 49 persone, di cui 19 sono decedute, ha riferito l'emittente statale Cctv.

As daytime footage shows the aftermath of a highway collapse which left dozens of casualties in southern China.



📌#Guangdong | #China



At least 19 people were killed and 30 others were hospitalized after a section of a highway collapsed in the Guangdong province

