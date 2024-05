Si ribalta un Tir in autostrada: chiuso il tratto tra Porto San'Elpidio e Civitanova. Ecco dove uscire

PORTO SANT'ELPIDIO - Chiuso il tratto dell'A14 tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova in direzione Ancona a causa di un incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante che si è ribaltato all’altezza del km 267, in corrispondenza di un cantiere per lavori, correttamente installato e segnalato, dove il traffico transitava su due corsie.



Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia. Atterrata anche l'eliambulanza che ha trasportato il conducente in ospedale a Torrette: non sarebbe in pericolo di vita.

Attualmente, nel tratto interessato il traffico è bloccato e si registrano 2 km di coda in direzione Ancona.



Chi viaggia da Pescara verso Ancona deve uscire a Porto Sant’Elpidio e si consiglia di rientrare in A14 a Loreto, dopo aver percorso la viabilità ordinaria.