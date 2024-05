La nipote fa firmare allo zio 94enne la delega per gestire il conto corrente e lo svuota, lasciando solo 100 euro: prelevato oltre mezzo milione

Approfittando dell'età avanzata, 94 anni, e delle condizioni di salute dello zio, la nipote 69enne bolognese ha convinto l'anziano parente a firmare la delega per gestire incondizionatamente i soldi del suo conto corrente. Il risultato è stato il suo completo svuotamento, con un saldo totale residuo di 100 euro, a fronte di un sequestro preventivo operato dai carabinieri di 521.520 euro.

L'indagine dei carabinieri

L'indagine è partita un anno fa quando, in occasione della morte dell'uomo, la figlia residente all'estero è rientrata in Italia per organizzare il funerale. Con suo sconcerto ha scoperto che sul conto corrente del padre erano stati eseguiti movimenti bancari per centinaia di migliaia di euro, tra prelievi, bonifici nazionali e internazionali e trasferimenti di titoli.

La donna di 69 anni è stata indagata per circonvenzione di incapace e le autorità hanno confermato la dinamica del raggiro ai danni dell'anziano.