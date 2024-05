FERMO Zero traffico, 100% passeggiate, eventi, pedoni e biciclette: così si è presentato ieri viale Trento. Al posto delle auto parcheggiate i gazebo, al posto delle auto in marcia, le persone a piedi. Motivo? C’era la sesta edizione dell’Ecoday, la manifestazione che da quando è nata, propone di far riprendere ai fermani (e anche ai non cittadini di Fermo) uno spazio della città. Dalle 10 di mattina fino alle 22. Tanta la gente che ha passeggiato lungo la strada sin dalle prime ore della manifestazione, crescendo nel numero e affollando a dir poco l’area nel pomeriggio: complice anche la prima vera (e calda) giornata di primavera, l’Ecoday è stato un successo.

Il commento

«Una splendida giornata – ha commentato il vicesindaco Mauro Torresi – un tempo stupendo, un evento davvero molto partecipato». Partendo dal lato ovest del tratto di viale Trento chiuso al traffico, ci sono stati mercatini, tanti prodotti, soprattutto di artigianato. Articoli strani, anche particolari, come “La canestra”, una bancarella specializzata in prodotti in vimini. Due i gazebo vicini istituzionali, quello dell’Asite, dove si informavano i cittadini sulle attività e sull’ambiente e quello del comune dove sono stati riassunti i progetti Pnrr. «Abbiamo posato dei pannelli – ha detto il sindaco Paolo Calcinaro durante l’inaugurazione – per parlare della città del futuro. Voglio ringraziare assessori, consiglieri comunali e associazioni per aver dato vita a quest’evento. In particolare alla contrada Fiorenza per aver sfilato all’inaugurazione». I tamburini e sbandieratori bianchi e viola hanno infatti percorso il tratto di viale Trento alle 12, quando era fissata l’inaugurazione ufficiale dell’evento. A villa Vitali protagonista il centro sociale, anche altri su viale Trento, per la parte degli stand enogastronomici. Gazebo delle associazioni sportive, in particolare con gli sport tradizionali che hanno fatto provare il tiro alla fune, o ancora divertimento per i più piccoli con pista da ginnastica in miniatura, giochi gonfiabili e altre attrazioni. Spazi delle associazioni, Croce Verde, Lilt, Iom solo per citarne alcuni con momenti e spazi dedicati a screening. Grande festa e impegno con spettacoli teatrali, che dalle 16 hanno animato l’incrocio con via Spontini: il palco era allestito davanti a piazza Verdi.

Il divertimento

TiAeFfe, Amici del teatro fermano, il gruppo dell’Arco fermano e la filodrammatica dialettale Firmum hanno fatto divertire gli appassionati del genere. Musica nell’area spettacolo davanti al Recchioni e tra le tante attività che ci sono state anche un torneo di calcio balilla umano: under 12, 13/18 e over 18 le categorie. Grottazzolina a presentare la sua festa, la protezione civile fermana con un suo gazebo sono stati altri partecipanti ad animare la giornata. E tra un volontario e l’altro anche alcuni consiglieri comunali, a lavorare e garantire la riuscita della manifestazione. «Una bella giornata al lavoro», ha detto su tutti il consigliere comunale di zona, Cristian Falzolgher. Attenzione all’ambiente e non solo con le informazioni fornite dall’Asite: nel pomeriggio ha partecipato anche il Montani che, nei locali del centro sociale ha presentato una tecnologia per lo smaltimento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Una splendida giornata per molti, con fermani e no, si diceva, che si sono riappropriati di viale Trento, per una volta libero da auto, ma pieno di gente.

Il tentativo

Un solo giorno, nato come scommessa e diventato poi un appuntamento fisso da non perdere. Per un giorno, perché da stamattina (e per i prossimi 363 giorni), viale Trento sarà di nuovo affollato, però di auto, come ogni giorno.