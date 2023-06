Dosi di cocaina e soldi falsi: 52enne di Fermo arrestato nel centro di Napoli

NAPOLI - Sorpreso nel centro di Napoli con le dosi di cocaina e alcune banconote false: 52enne fermano arrestato dalla polizia. Gli agenti dell’ufficio Prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, in corso Garibaldi hanno notato un uomo a piedi che stava per cedere un involucro ad una persona a bordo di un’auto. Alla vista degli operatori, ha tentato di occultare l’involucro, ma è stato bloccato.

I poliziotti lo hanno trovato in possesso di altri 28 involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 4,6 grammi e di 555 euro accertando, altresì, che due banconote risultavano false. Così un 52enne di Fermo con precedenti di polizia è stato arrestato per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente nonché denunciato per spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.