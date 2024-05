SANT’ELPIDIO A MARE Tutto come previsto. Richiamati in giunta, dopo l’azzeramento di lunedì, Roberto Greci, ma senza i gradi di vicesindaco, e Claudia Bracalente. Entrano Matteo Verdecchia, Norberto Clementi e Paola Grottesi. Il Pignotti bis è servito. Il sindaco di Sant’Elpidio a Mare ha firmato ieri mattina il decreto di nomina dei nuovi assessori e le anticipazioni della scorsa settimana hanno trovato puntuale conferma.

Il commento

Stringato il commento del primo cittadino, che parla di «progetto civico che prosegue per aggregare, continuare nello sviluppo della città ed in grado di unire centro, frazioni, generazioni e sensibilità. Ai nuovi componenti vorrei augurare un buon lavoro ed un in bocca al lupo per questa avventura». Cambia quasi tutto nella distribuzione delle deleghe. Verdecchia, scelto come vicesindaco, si occuperà di cultura, risorse umane, sanità, centro storico, politiche giovanili, turismo ed innovazione. Prende in carico gran parte delle mansioni dell’ex assessore Michela Romagnoli, a cui aggiunge la sanità, suo pane quotidiano essendo radiologo. Si carica di ulteriori responsabilità Claudia Bracalente, che tiene il bilancio, l’industria e l’agricoltura, ma aggiunge il commercio che era di Romagnoli, i servizi sociali che erano in capo a Greci e la delega all’innovazione tecnologica in precedenza di Stefano Pezzola. È il terzo ritorno per Norberto Clementi, l’uomo di esperienza già prezioso nei due mandati di Alessio Terrenzi: si occuperà di lavori pubblici (la delega l’aveva tenuta sin qui il sindaco), viabilità, edilizia scolastica e Pnrr, servizi di igiene urbana, patrimonio, ricostruzione post sisma. Insomma, sarà chiamato a seguire le situazioni più spinose. Roberto Greci raccoglie le manutenzioni, l’arredo urbano e i trasporti da Paolo Maurizi, tiene lo sport e il trasporto scolastico. La new entry nella vita politica elpidiense è Paola Grottesi. All’avvocatessa vanno urbanistica, pianificazione territoriale, edilizia pubblica ed ambiente. Pignotti tiene la protezione civile, la polizia municipale, l’integrazione dei servizi con gli altri enti.

La provenienza

A livello territoriale, sono ben tre gli assessori di Casette d’Ete. Questa la quadra trovata dal primo cittadino, che dopo poco meno di due anni di mandato, rivoluziona la sua squadra. Un rimpasto ampiamente previsto, da lui già preannunciato quasi un anno fa, ma che non sembra indolore per la maggioranza. Non hanno nascosto nei giorni scorsi la loro contrarietà i consiglieri più giovani, Marco Maria Lucidi e Francesco Tofoni, invitando il sindaco ad un ripensamento.

Sui social sono arrivate diversi commenti di apprezzamento all’indirizzo di Paolo Maurizi, a cui in tanti riconoscono la costante disponibilità. Pignotti ha a più riprese espresso apprezzamento per il lavoro svolto dai suoi collaboratori, ma ha deciso di cambiare. Difficile, comunque, che dai mal di pancia possa scaturire una scelta eclatante che faccia traballare l’amministrazione.