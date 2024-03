Neonato di sei settimane trovato nudo in strada: è positivo alla cocaina. Abbandonato dal papà dopo una lite con la mamma

Un neonato di appena sei settimane è stato trovato domenica scorsa completamente nudo e abbandonato. La polizia è stata allertata da un passante che aveva notato il padre del bambino, in evidente stato di alterazione, vagare per le strade a piedi nudi poco prima del ritrovamento del neonato nella zona industriale di Vénissieux, vicino Lione. Le forze dell'ordine, arrivate sul posto, hanno subito soccorso il piccolo, trasportandolo all'ospedale materno infantile di Bron per i necessari accertamenti.

Positivo alla cocaina

Gli esami hanno rivelato una circostanza ancor più allarmante: il neonato era positivo alla cocaina.

Le indagini hanno portato all'arresto dei genitori del piccolo, un uomo di 50 anni e una donna di 25, entrambi senza fissa dimora e noti per i loro problemi di tossicodipendenza. La coppia ha negato di aver maltrattato il figlio, sostenendo che l'abbandono è avvenuto in seguito a una lite tra di loro.

Il piccolo è stato giudicato fuori pericolo ed è stato necessario emettere un provvedimento di collocamento temporaneo. Gli inquirenti ritengono che la positività alla cocaina possa derivare da una contaminazione accidentale attraverso l'allattamento materno, piuttosto che da una somministrazione diretta della sostanza.

Domenica un neonato di sei settimane è stato scoperto nella zona industriale di Vénissieux , vicino a Lione . Il bambino era completamente nudo. Era stato appena abbandonato dal padre, che vagava per le strade tenendosi i piedi. L'uomo è stato visto pochi minuti prima da un passante che ha immediatamente allertato la polizia, ha riferito martedì Le Progrès .

Sul posto, gli agenti del BAC hanno rinvenuto il neonato abbandonato e hanno poi contattato i servizi di emergenza. Trasportato all'ospedale materno infantile di Bron, il piccolo è stato sottoposto agli accertamenti che hanno rivelato la positività alla cocaina .

Genitori tossicodipendenti

Suo padre, di 50 anni, e sua madre, di 25 anni, furono arrestati. Si tratta di una coppia di tossicodipendenti, senza fissa dimora, precisa il quotidiano regionale. Posto in custodia di polizia, hanno negato qualsiasi maltrattamento nei confronti del bambino e hanno precisato che i fatti sono avvenuti dopo una lite.

Il neonato, la cui vita non è in pericolo, è stato oggetto di un provvedimento di collocamento temporaneo. Secondo i primi elementi dell'indagine, la presenza di cocaina nel sangue potrebbe spiegarsi con la contaminazione avvenuta attraverso l'allattamento al seno, e non con la somministrazione volontaria.

Questa vicenda ricorda quella di Rochefort. All'inizio di marzo è morto un bambino, questa volta di tre settimane. Dall'indagine è emerso che anche lui era positivo alla cocaina .