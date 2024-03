Potenza Picena, sedici dosi di cocaina in auto pronte da spacciare e altra droga in casa: 50enne ai domiciliari

POTENZA PICENA - Gli trovano in auto sedici dosi di cocaina pronte da spacciare ed ha altra droga nascotsa in casa: 50enne arrestato dai carabineri di Potenza Picena e rinchiuso ai domicilari.

È successo nel pomeriggio di sabato scorso, quando Carabinieri della Stazione di Porto Potenza Picena hanno fermato per un controllo, un’autovettura di grossa cilindrata guidata da un operaio cinquantenne del posto, che, alla vista dei militari, ha assunto atteggiamento nervoso e sospetto. Ed infatti, dalla perquisizione personale e veicolare sono saltate fuori sedici dosi termosaldate di cocaina, per complessivi 8 grammi. La successiva attività di perquisizione estesa al domicilio ha consentio di trovcare altri dieci grammi di cocaina, la somma di 200 euro in contanti e materiale destinato al confezionamento delle singole dosi per lo spaccio.

L’uomo veniva, quindi, dichiarato in arresto e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Macerata.