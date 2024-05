FERMO Grande curiosità e commozione per la storia della formidabile Galassia. Era il cane dei vigili del fuoco protagonista di tanti salvataggi e operazioni durante le più grandi tragedie avvenute in zona (e non solo) negli ultimi anni, dalla valanga che ha sommerso l’albergo di Rigopiano in Abruzzo al terremoto di Modena in Emilia-Romagna, dall’altro terremoto che fra il 2016 e l’anno dopo ha seminato morte e distruzione in tutto il Centro Italia fino al crollo del Ponte Morandi a Genova.

Il ricordo

Era una femmina di border collie e la sua scomparsa ha colpito il popolo del web. Era accompagnata, come abbiamo riferito ieri, dal proprio conduttore Franco Alessandrini. E ora i vigili del fuoco di Fermo sono in lutto per la sua scomparsa. Lo stesso comando fermano le tributa un doveroso omaggio. Il cane, 14 anni di età, apparteneva alle unità cinofile della Direzione regionale delle Marche, distaccata a Fermo, e ha lasciato un grande vuoto, in particolare nel proprio conduttore. In sette anni di servizio, da maggio 2013 fino a ottobre 2020, Galassia ha onorato il suo percorso con quasi 150 ricerche all'attivo nell'ambito di diverse calamità.

Gli episodi

Era presente anche in occasione dei soccorsi dopo l'incidente tra i due aerei Tornado avvenuto nell’Ascolano durante un'esercitazione. In quest'ultimo caso, il 19 agosto 2014, persero la vita quattro piloti dell'Aeronautica militare, i capitani Mariangela Valentini, Alessandro Dotto, Giuseppe Palminteri e Paolo Piero Franzese. Dopo il ritrovamento dei primi tre cadaveri, grazie a un'intuizione del conduttore e al fiuto di Galassia, venne recuperato anche il corpo di Mariangela Valentini, a distanza ormai di quattro giorni dall'incidente aereo. Per quanto riguarda il sisma che ha ferito il Centro Italia, con danni anche fra Ascolano, Fermano e Maceratese, Galassia era stata operativa nella zona di Pescara del Tronto, frazione di Arquata andata praticamente distrutta. Lì persero la vita 52 persone dei 299 morti complessivi del terremoto. Ha partecipato anche al ritrovamento di quattro persone a cui donò una seconda vita; quindi altri interventi di ricerca e ritrovamento di persone scomparse, in alcuni casi morte e restituite alle famiglie, come avvenuto nel caso di un anziano a Force, nell'Ascolano, circa sei anni fa.

Il carattere

I vigili del fuoco la ricordano come un cane dal fiuto eccezionale, ma era anche dolce e molto socievole e negli anni era diventata la mascotte del comando di Fermo. In particolare gli stessi vigili del fuoco tengono a ringraziare Alessandrini: con Galassia, «grazie al lavoro svolto insieme con passione e senso del dovere, hanno costituito un valido riferimento operativo per tutti i colleghi».