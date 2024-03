Fermo, ripetuti casi di violenza domestica: il Questore emette tre ammonimenti nelle ultime ore

FERMO Alcuni giorni fa il Questore di Fermo ha emesso un provvedimento di ammonimento per violenza domestica nei confronti di un uomo, responsabile di atti di violenza verso la compagna alla presenza della figlia di pochi mesi.. L’uomo, già noto alle forze di polizia, per precedenti penali, è stato convocato in Questura e formalmente ammonito.

I casi analoghi

Stessa sorte toccava ad un cittadino di nazionalità indiana il quale, rientrato in casa completamente ubriaco, a seguito di una lite aggrediva fisicamente la compagna. L’ultimo provvedimento d’urgenza riguarda una lite scaturita all’interno delle mura domestiche a causa di problemi di convivenza tra una anziana madre ed il figlio cinquantenne.