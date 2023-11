SPINETOLI - I fedeli della parrocchia di San Paolo a Pagliare sono attesi da due giorni di eventi: l’ingresso dei due nuovi parroci, don Devis Bertuzzi e don Alessio Cavezzi, e il saluto pieno di gratitudine al parroco uscente, don Basilio Marchei. Oggi, si terrà alle 19 nella chiesa di San Paolo la celebrazione eucaristica di insediamento dei nuovi parroci presieduta dal vescovo Gianpiero Palmieri e domani, alle 11, nella stessa chiesa, i tre sacerdoti concelebreranno. Seguirà il saluto particolare a don Basilio e il pranzo conviviale in oratorio.

APPROFONDIMENTI IL CASO Apecchio, incidente diplomatico per l’invito al sindaco: il parroco fa marcia indietro LA CERIMONIA Scarseggiano i parroci, don Alessandro cura le anime di tre paesi: è festa a Montefalcone IL CASO «Sono devota». Ma rubava in chiesa: ladra sacrilega cacciata da Fabriano

Don Basilio, nato a Maltignano il 28 gennaio del 1938, è ancora nel pieno delle forze e la sua indole vulcanica non si è assopita, tanto che non “andrà in pensione” ma sarà cappellano della casa circondariale di Marino del Tronto, incarico ricoperto fino ad oggi proprio da don Cavezzi. L’avvicendamento si combina alla prospettiva di riorganizzazione territoriale delle parrocchie all’interno della Diocesi di Ascoli, che vede la costituzione di unità pastorale, un accorpamento e una gestione associata delle parrocchie, fra cui Pagliare e Ancarano. Due parrocchie e due parroci, entrambi classe 1972. Don Devis è già parroco di Ancarano dal 2007 e con don Alessio inaugureranno a Pagliare questa nuova dimensione di comunità in Vallata, che sabato 28 ottobre è già stata presentata da monsignor Palmieri ad Ancarano.