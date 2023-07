FERMO - Cambio della guardia in diverse parrocchie dell’arcidiocesi di Fermo. L’arcivescovo Rocco Pennacchio ha annunciato i prossimi avvicendamenti. Si parte da Porto Sant’Elpidio dove don Paolo Canale lascerà la parrocchia Santa Maria Addolorata per assumere l’ufficio di parroco della parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Trodica di Morrovalle.

Don Giordano De Angelis lascerà la parrocchia San Michele Arcangelo di Montefalcone Appennino, la parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli di Smerillo e la parrocchia Santi Ruffino e Vitale di Amandola per assumere l’ufficio di parroco proprio alla Santa Maria Addolorata di Porto Sant’Elpidio. A Montefalcone e Smerillo arriverà don Alessandro Bartolini. Padre Andrea Patanè, lascerà l’ufficio di amministratore parrocchiale della Santa Lucia in Fermo per assumere l’ufficio di amministratore parrocchiale della parrocchia Sant’Ilario e Donato, della parrocchia Santa Maria delle Grazie e San Vincenzo, della parrocchia San Pietro Apostolo e della parrocchia Santi Ruffino e Vitale in Amandola, e monsignor Paolo De Angelis resterà suo collaboratore.

Cambio anche per don Michele Rogante che assumerà l’ufficio di parroco della parrocchia Santa Lucia in Fermo.Don Francesco Capriotti lascerà la parrocchia Santi Pietro, Paolo e Donato di Corridonia di cui è, attualmente, vicario parrocchiale, per assumere l’incarico di Direttore dell’ufficio diocesano per la pastorale delle vocazioni e di collaboratore pastorale delle parrocchie di S. Domenico, S. Lucia e S. Francesco di Fermo. Al suo posto a Corridonia arriverà don Marco Zengarini.

Ancora: don Pietro Basenghi lascerà la parrocchia Santa Caterina di Fermo, di cui è, attualmente, vicario parrocchiale, per assumere l’ufficio di vicario interparrocchiale dell’Unità pastorale di Montegranaro. Infine don Osvaldo Riccobelli lascerà l’ufficio di delegato diocesano per il diaconato permanente, che verrà assunto da don Enrico Brancozzi.