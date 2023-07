Stroncato da un infarto mentre taglia l'erba del giardino di casa: Matias muore a 42 anni

MONTEGRANARO - Dramma a Montegranaro dove Matias Faletra, 42 anni, è stato colto da un infarto fatale mentre stava tagliando l’erba nel giardino di casa. L’uomo è caduto all’improvviso a terra, inutili i soccorsi. La famiglia ha subito allertato i soccorsi e sul posto è andato il personale della Croce Gialla ma non è stato possibile rianimarlo. Aperta un’indagine sul caso e disposto anche l’esame autoptico, che si terrà lunedì, per cercare di capire i motivi di questa morte improvvisa. Choc e disperazione in famiglia e fra i tanti che lo conoscevano.