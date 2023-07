​Doppia tragedia a Osimo: il marito si accascia e muore in bagno, la moglie per soccorrerlo cade dalle scale e muore anche lei

OSIMO - Doppia tragedia a Osimo, dove una coppia di coniugi è morta a distanza di pochi minuti l'uno dall'altra in maniera terribile. Tutto è avvenuto questa mattina. L'uomo, 80 anni, ha accusato un improvviso malore mentre era in bagno, si è accasciato e prima di perdere i sensi è riuscito a chiamare la moglie che era nel piano di sotto.

Marito e moglie muoiono a pochi minuti di distanza: lui per un malore, lei cadendo dalle scale

La donna, 77 anni, che si muoveva a fatica aiutandosi con un treppiede ha cercato di intervenire prontamente - per quanto le era possibile - salendo le scale in aiuto del marito che nel frattempo era purtroppo spirato. Ma mentre stava sulla rampa ha perso l'equilibrio ed è caduta, morendo sul colpo. Inutili i soccorsi. Per la sfortunata coppia non c'è stato nulla da fare. La notizia si è sparsa in breve tempo a Osimo ed ha profondamente colpito i concittadini dei due coniugi, morti a pochi minuti di distanza.