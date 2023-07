PORTO SANT’ELPIDIO - Diciottenne cade da 10 metri d’altezza e muore sul colpo. Choc e dolore per la tragedia avvenuta ieri mattina alle 9 in via del Lavoro, nella zona industriale sud di Porto Sant’Elpidio. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per Franco Mazelli, nato l’11 gennaio 2005 a Porto Sant’Elpidio, di origini albanesi, nato in Italia e residente con i genitori e la sorella nel quartiere di Marina Picena, in via Abruzzi. Inutili i tentativi di rianimarlo.

I soccorsi



Scattato l’allarme, si sono precipitati sul posto i soccorsi, l’automedica infermieristica di Sant’Elpidio a Mare con i volontari della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio in ambulanza, poi una seconda automedica da Civitanova. E’ atterrata in zona anche l’eliambulanza da Ancona. Una corsa inutile. Circostanze e dinamiche sono al vaglio dei carabinieri che indagano sull’accaduto insieme ai funzionari dell’Ispettorato del lavoro: faranno riferimento anche al verbale stilato dai vigili del fuoco, che sono rimasti sul posto fino a metà pomeriggio.

Il giovane, che il prossimo settembre avrebbe dovuto frequentare il V anno dell’Alberghiero al Polo Urbani, indirizzo Enogastronomia, era sul tetto dell’edificio quando una porzione dello stesso è crollata all’improvviso e gli è letteralmente venuta a mancare la terra sotto i piedi. L’incidente allo scatolificio Raffaele dove lo zio della vittima, che lavora nel campo dell’edilizia, stava effettuando alcune saldature. Al vaglio le cause del cedimento del solaio, mentre sono in corso le indagini per capire il motivo per cui il giovane si trovasse sul tetto del capannone e cosa stesse facendo in quel momento. Insieme ai soccorritori è arrivata sul posto anche la madre del giovane deceduto, distrutta dal dolore come lo zio.

Secondo alcune testimonianze, il ragazzo era sul posto perché sarebbe andato a trovare lo zio impegnato nei lavori. Choc in tutto la città, e non solo, per la tragedia. Franco aveva tantissimi amici e chi lo conosceva bene lo descrive con grande commozione e afflizione. «Era un ragazzo solare, salutava sempre tutti, era pienamente integrato nella comunità, come tutta la sua famiglia» dice Alessandro Migliore, una delle figure di riferimento del quartiere di Marina Picena, non solo per il suo ruolo importante nella Cna ma anche per il suo impegno nell’associazione di quartiere.



Il quartiere



In quanto membro dell’associazione di quartiere, Migliore fa sapere che «la famiglia è conosciuta e rispettata da tutti, per la disponibilità che ha tramandato ai figli, sempre pronti a dare una mano all’associazione di quartiere, all’oratorio. Conosco da quando è nato il piccolo grande Franco, è cresciuto con noi, mancherà a tutti». La notizia ha fatto subito il giro della città, spezza il cuore vedere il volto di Franco sulla sua pagina Fb, sorridente insieme ai famigliari.

Un dramma che ha provocato anche numerosi commenti, come quello della Confael, il cui segretario Domenico Marrella rimarca che «Palazzo Chigi deve convocare immediatamente un tavolo di lavoro per prendere le misure necessarie. E deve confrontarsi con le sigle sindacali e con le associazioni datoriali, per elaborare delle strategie concrete. Perché siamo stanchi di promesse». Il riferimento è alla sicurezza ai luoghi di lavoro che, di là dal motivo per cui il giovane studente fosse sul tetto del capannone, resta una priorità che troppo spesso, purtroppo, viene dimenticata da chi governa.