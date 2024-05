FERMO - Allarme nella mattinata di ieri per una barca in fiamme in mare al confine fra Lido di Fermo e Porto San Giorgio, altezza del grattacielo. La prima segnalazione è arrivata da un privato che aveva visto il fumo uscire dal natante. Chiamati subito i vigili del fuoco. La colonna di fumo nero era spessa e ben visibile dal lungomare, sia dai passanti che dai residenti all'interno delle abitazioni che da più lontano.

Il natante è di proprietà di Gabriele Zurlini, rivenditore di imbarcazioni, e lui e un’altra persona che era a bordo si sono subito tuffati in acqua per poi raggiungere la riva a nuoto. Sono rimasti illesi. L'imbarcazione in fiamme, sospinta dalla corrente verso nord, ha piano piano raggiunto la spiaggia davanti a Lido di Fermo. In attesa dei soccorsi, sono state diverse le persone che si trovavano a passare e che si sono fermate a osservare la scena o anche ad immortalarla con i cellulari. Stando ai racconti di chi era presente ed ha assistito alla scena, la barca si trovava attraccata in prossimità di una scogliera, a 30 metri dalla riva, quando all’improvviso sono divampate le fiamme. Per fortuna chi si trovava a bordo è riuscito a mettersi in salvo in tempo e attendere i soccorsi e nessuna persona è stata coinvolta. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, erano presenti anche i militari della Guardia costiera di Porto San Giorgio e i carabinieri. In particolare i vigili del fuoco, allertati poco prima delle 12.15, sono sopraggiunti con tre mezzi più una camionetta e si sono subito prodigati nello spegnimento delle fiamme. Lo hanno fatto senza grandi difficoltà, nonostante il vento. Nel frattempo, il natante divorato dalle fiamme, è andato completamente distrutto. Gli uomini del Circomare della Guardia costiera, presenti sia a terra che in mare, hanno coordinato le attività di soccorso. Si trattava di un fuoribordo a motore in vetroresina. L'ipotesi è quella del guasto o di un problema tecnico, ma si attende l'esito delle indagini, con ulteriori precisazioni per stabilire le ragioni che abbiano portato al propagarsi delle fiamme.