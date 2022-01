Lanciano petardi contro il liceo, il cancello viene giù: caccia ai teppisti di Capodanno

FALCONARA - L’ordinanza comunale che impone il divieto di sparare botti nella notte più lunga dell’anno non ha sortito gli effetti sperati.

Un gruppo di giovani, dopo aver brindato al 2022, è sceso in strada per esplodere petardi. I ragazzini ne hanno lanciati alcuni controllo il cancello in ferro del liceo scientifico Cambi, così potenti da abbatterlo. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per transennare l’ingresso e metterlo in sicurezza. Ora è caccia alla comitiva di adolescenti che ha provocato il danneggiamento al cancello della scuola, un obiettivo forse non casuale. Gli investigatori analizzeranno le immagini riprese anche dalle telecamere dello stesso istituto superiore.

