Si fa prestare migliaia di euro dai parroci e non li restituisce, truffatore seriale finisce in carcere

FERMO - Raffica di controlli anti Covid della polizia, spunta anche una sorpresa. La Mobile ha infatti portato in carcere un cinquantenne di Fermo per l’esecuzione di un ordine di carcerazione per due anni e mezzo per truffa. L’uomo è stato condannato per aver raggirato una decina di parroci sul territorio nazionale e provinciale.

Era ricercato da tempo per aver raggirato diversi sacerdoti e non soltanto di questa zona. Ed il modus operandi è stato sempre lo stesso, con l'uomo che è riuscito ad entrare in confidenza con i sacredoti, impietosendoli con racconti inventati su tristi e gravi vicissitudini familiari e personali. In questo modo era riuscito a farsi prestare rilevanti somme di denaro, migliaia di euro, con la promessa di restituire le somme, che non ha mai rimborsato.

