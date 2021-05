Bloccata una fiorente attività di spaccio: nei guai il titolare di un cannabis shop

Dopo poco più di un anno si è conclusa la vicenda, avviata a fine 2019, di seguito ad un’articolata attività di indagine condotta dal personale del Commissariato di P.S. di Senigallia in materia di repressione dell’attività di detenzione di sostanza stupefacente che ha avuto per protagonista il titolare di un cannabis shop operante nella zona del lungomare Alighieri di Senigallia.

L’operazione di polizia giudiziaria ha avuto inizio allorchè le attività di controllo svolte dagli agenti del Commissariato avevano fatto emergere una anomala presenza di soggetti, noti quali assuntori di stupefacenti, gravitanti nella zona ove era situato un negozio dedito alla vendita di prodotti derivati dalla cannabis.

Tale circostanza attirava le attenzioni dei poliziotti che, pertanto, avviavano una serie di approfondimenti ed accertamenti che, al termine, conducevano all’arresto del titolare del citato negozio. L’uomo, infatti, veniva sottoposto a controllo nei pressi del casello autostradale di Senigallia e qui trovato in possesso di oltre 2 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marjuana. Le successive attività poi conducevano al sequestro di ulteriori circa 6 kg. di marijuana posta in vendita all’interno del cannabis shop.

Per quella circostanza l’uomo, un 35enne lombardo di origine ma da tempo a Senigallia, veniva tratto in arresto e la sostanza del peso complessivo di circa 8 kg. veniva sottoposta a sequestro.

Nell’occasione veniva altresì deferita la compagna dell’uomo, originaria di Senigallia. Di seguito all’attività di indagine condotta dagli agenti del Commissariato di P.S. di Senigallia, giusta sentenza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ancona, all’uomo veniva applicata la pena di oltre 4 anni di reclusione, nonché l’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. Per tale motivo l’uomo è attualmente detenuto in carcere.

Al contempo, stante gli accertamenti compiuti il competente ufficio del comune di Senigallia, verificata l’assenza dei requisiti morali per la prosecuzione dell’attività commerciale, disponeva la chiusura dell’attività commerciale operante in zona lungomare Alighieri.

