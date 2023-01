Volley di solidarietà a Fano: vince la formazione Avis che in finale batte i parroci. Raccolti 4mila euro per la Fondazione Giò

FANO Alla fine la squadra Avis scuola è riuscita a sovvertire il pronostico, vincendo il quadrangolare Volley della Befana sulla formazione dei parroci, i favoriti della vigilia. Disputata martedì sera nel palazzetto dello sport a San Lazzaro di Fano, intitolato a Salvador Allende, la manifestazione ha fruttato 4.000 euro per Fondazione Giò. Un ente nato per sviluppare progetti di autonomia abitativa e di inserimento lavorativo rivolti alle persone con disabilità. Come si dice in questi casi, la vera vincitrice è stata la solidarietà.

La ripresa dopo il Covid

Gremite le gradinate del palazzetto, un bel colpo d’occhio e una partecipazione davvero notevole dopo due edizioni annullate a causa della pandemia. In campo, per partite fino ai 15 punti, le squadre di Avis scuola, parroci, politici, giornalisti e sponsor.

Sulla panchina, chiamati a guidare le formazioni, quattro tecnici d’eccezione, altrettanti ospiti d’onore. Nell’ordine: il marottese Davide Mazzanti, commissario di Italvolley femminile; sua moglie Serena Ortolani, opposto che ha vestito la maglia azzurra e che vanta successi sia in Italia sia in tornei internazionali; Mattia Raffa, libero della Virtus Fano; Tatjana Koseleva, schiacciatrice russa della Megavolley Vallefoglia.

La soddisfazione finale

«Mai bene come quest’anno, è stata la manifestazione che sognavo fin dalla prima edizione: bellissima, partecipatissima», ha detto l’organizzatore Piero Valori (dell’associazione Noi di Sant’Orso), che in qualità di vice presidente del consiglio comunale è sceso in campo con la formazione dei politici, classificatasi al quarto posto dopo essere stata regolata 15-12 dal team di giornalisti e sponsor. «Una serata divertente, tre ore filate via lisce lisce», ha proseguito Valori, rimarcando con soddisfazione «la presenza di bambine e bambini, così tanti che le calze con i dolciumi non sono bastate e siamo corsi a prepararne altre».

Per i più piccoli anche animazioni e la visita delle Befane Vespa Club. Hanno intervallato le partite (15-4 nel match decisivo tra Avis scuola e parroci) l’esibizione proposta dall’Accademia dello Spettacolo e la dimostrazione sull’uso del defibrillatore curata dall’associazione FanoCuore. Hanno inoltre partecipato le ragazze del concorso Belle d’Italia.

Le quattro formazioni

Ma ecco le formazioni del quadrangolare. Avis scuola, maglia rossa: Benedetta Borella, Laura Darderi, Beatrice Giambartolomei, Giancarlo Giovannini, Barbara Grandoni, Katia Guazzolini, Giovanni Pizzichelli, Enrico Tamanti, Fabrizio Tito, Veronica Verna, Andrea Vitali.

Giornalisti e sponsor, maglia azzurra: Enrico Andreazzo, Daniele Bolla, Cristiana Guerra, Barbara Marcolini, Giacomo Monti, Mirco Pierantoni, Aurora Valori, Gabriele Vincenzi, Nicola Zarri, Simona Zonghetti.

Parroci, maglia nera: don Mauro Bargnesi, Carlo Berloni (diacono), don Steven Carboni, don Francesco Londei, Giovanni Nicotra (seminarista), padre Giovanni Padovan, don Francesco Pierpaoli, don Matteo Pucci.

Politici, maglia verde: Edoardo Carboni, Giovanni Clini, Etienn Lucarelli, Tommaso Mazzanti, Enrico Nicolelli, Mirco Pagnetti, Luigi Scopelliti, Massimo Seri, Dimitri Tinti, Piero Valori, Francesco Panaroni.