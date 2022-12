FANO - Il marottese Davide Mazzanti, commissario tecnico delle pallavoliste azzurre, è atteso come ospite d’onore al Volley della Befana, martedì prossimo 3 gennaio a partire dalle 20.30 nel palazzetto dello sport Allende, a Fano. «Con lui parteciperà la moglie Serena Ortolani, che ha giocato in nazionale», assicura Piero Valori, l’organizzatore. Ingresso a offerta, l’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione Giò.

Il quadrangolare

Il quadrangolare di solidarietà e pallavolo amatoriale è al decimo anno, l’edizione 2022 è stata presentata ieri nella sede di Avis. Proprio i donatori di sangue costituiscono, insieme con alcune insegnanti della scuola primaria, una delle quattro squadre impegnate nel torneo. Nelle altre tre giocano giornalisti, politici e parroci, che sono anche la formazione da battere, essendo favoriti dai pronostici.

«Tra una partita e l’altra – spiega Valori – le animazioni proposte dall’Accademia dello Spettacolo. A cura di FanoCuore, invece, la dimostrazione di come il ricorso al defibrillatore possa salvare una vita. Anche gli spettatori potranno testarlo, in disparte, su un manichino. Ci saranno inoltre le ragazze del concorso Belle d’Italia».

La calze della Befana

Calze della Befana piene di dolciumi per i bambini e le bambine, che avranno inoltre a disposizione il Baby Party Topolino. Insieme con Valori, dell’associazione organizzatrice Noi di Sant’Orso, hanno presentato la decima edizione del simpatico quadrangolare l’assessore Etienn Lucarelli, Giuseppe Franchini di Avis, Giacomo Grandicelli di Proloco Fanum Fortunae, Romina Clementi di Fano Cuore e Valentina Sorce di Fondazione Giò, un ente nato per sviluppare progetti di autonomia abitativa rivolti alle persone con disabilità (Dopo di noi) e percorsi di inserimento lavorativo.

Il centro Openhouse

Fondazione Giò promuove Openhouse, un centro che tra l’altro prevede di creare una struttura ricettiva e un’impresa agricola con fattoria sociale e laboratori. Dopo due anni di stop forzato, a causa della pandemia, torna dunque il volley della Befana. «Lo spirito della manifestazione è sempre lo stesso, tutti uniti per fare del bene», specifica Valori. L’intento è solidale, ma in ogni caso sarà partita vera. Già abbozzato il calendario delle partite: per prime scenderanno in campo le squadre dei giornalisti e di Avis-Scuola, poi sarà il momento delle altre rappresentative, a loro volta impegnate in match fino ai 15 punti. Al termine degli incontri incrociati, tre turni in totale, sarà dichiarata la formazione vincitrice del torneo.

L’albo d’oro

Uno sguardo all’albo d’oro, allora. Conducono i parroci con tre vittorie, quattro considerando anche il successo della parrocchia Santa Maria Goretti; due invece per Avis-Scuola, una a testa per giornalisti e politici. All’evento, che è patrocinato dall’amministrazione comunale, collaborano inoltre Csi Fano e Vespa Club: per l’occasione i suoi soci indosseranno costumi da Befana. Presentano Augusto Alessi e Federica Rossi.

«Il volley della Befana – conclude l’assessore Lucarelli – coniuga divertimento, spensieratezza, socialità, capacità di elaborare progetti che coinvolgano la comunità e spirito di solidarietà. Per queste sue caratteristiche l’evento riassume il senso pieno delle feste natalizie, ora è importante che la partecipazione sia numerosa».