C'è solo il Tolentino ma lassù spunta "Nemo" Amaolo. Italservice e Città di Falconara da sballo, Marini conquista Tokyo. Vuelle e Megabox, che serata...

ANCONA- Era andato male il sabato con tre delle 4 marchigiane di serie C sconfitte (tutte col risultato di 2-1), idem come sopra la domenica. Pareggia in casa l'Ascoli, perde - ancora in C - la Recanatese in casa con l'Entella e anche qui per 2-1, dal campionato di serie D arrivano i tonfi di Porto d'Ascoli e Vigor, solo un punto per Samb, Fano e Montegiorgio con il Tolentino unica squadra delle 11 dalla serie B alla D a vincere, e lo fa andando a segno al 94' sul campo del Trastevere. Ci sono comunque dei marchigiani che ridono: mister Amaolo alla guida della capolista Pineto, la Vuelle (sesta vittoria in campionato), Tommaso Marini nella scherma e le ragazze della Megabox Volley Vallefoglia.