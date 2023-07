SAN BENEDETTO - Il 2024 sarà l’anno delle piazze. Piazza San Pio X, piazza Montebello e piazza Cristo Re sono state inserite nella revisione del Documento unico di programmazione assieme alla riqualificazione di villa Rambelli e dell’ex municipio di piazza Battisti. Stanziamenti discussi ieri nella commissione comunale bilancio.

Il documento



Al prossimo consiglio andrà anche la revisione del Documento unico di programmazione che vede l’entrata della nuova piazza Montebello per 1,2 milioni di euro, assieme ai 690mila euro per piazza San Pio X e 110mila euro per la manutenzione di piazza Cristo Re. Fondi intercettati dal Comune attraverso la transazione avuta con Unicredit. Opere a cui si aggiungono la messa a norma del campo Merlini per 630mila euro, la manutenzione della zona porto per 169mila euro, la riqualificazione di viale Buozzi per 520mila euro. Poi ci sono il restauro di villa Rambelli per 3,5milioni di euro, l’ex sede del municipio per 4,7 milioni di euro e la manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione per 200mila euro per un totale di 10.919.000 euro previsti per il 2024.

«Il testo unico ci impone di approvare il Dup quale indirizzo per i propri obbiettivi amministrativi- ha affermato l’assessore al bilancio Domenico Pellei - documento aggiornato con il triennale dove introduciamo interventi per le opere pubbliche molto attesi come piazza Pio X e Montebello». Vengono inoltre inserite opere in fase di esecuzione quali: l’ex mattatoio per gli alloggi Erap per 1.850.000 euro, ristrutturazione edificio in vicolo Firenze per 146mila euro, percorso per ipovedenti 187mila euro, giardino multisensoriale a palazzo piacentini per 160mila euro, ponte di via Piemonte 300mila euro, pista ciclabile via Gino Moretti 320mila euro, 480mila euro per la sistemazione di via La Malfa. Sempre in esecuzione l’ampliamento dell’asilo Marchegiani per 240mila euro, le scogliere soffolte per 974mila euro, ampliamento beach soccer dove manca il collaudo per 100mila euro e i lavori nelle scuole dove sono stati affidati i lavori per 150mila euro.



La manutenzione



Tra i lavori affidati troviamo gli asfalti per 450mila euro, la manutenzione strade per 62mila euro, lo spostamento del Vivaldi per 250mila euro, mentre in fase di progettazione le opere in zona San Pio X per 690mila euro, e la nuova sede dei vigili per 64mila euro, infine la spiaggia libera attrezzata per 50mila euro. Tra le opere finanziate con il Pnrr troviamo: efficientamento energetico della pubblica illuminazione per 130mila euro, la rigenerazione urbana del Ballarin per 2.648.000 euro, l’efficientamento energetico del Concordia per 76mila euro, i due nuovi asili in via Togliatti e via Alfortville per 1,9milioni di euro, il ponte sull’Albula per 1.660.000 euro e infine l’adeguamento sismico della scuola Caselli per 1.585.000 euro.



La discussione



Un conferimento dei rifiuti il cui costo è passato dai 95 euro a tonnellata del 2021 ai 150 euro a tonnellata del 2022 che va a ricadere sulle bollette Tari dei contribuenti. Da qui la revisione del piano economico finanziario della Picenambiente dovuto sia ai costi di conferimento che per l’energia.