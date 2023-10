COMUNANZA - Era il 2016. Una giornata terribile per Luigi Tiburtini, imprenditore molto conosciuto. Un malore grave ed improvviso lo colpiva, facendo temere il peggio. La disperazione di chi gli era intorno, della famiglia. Subito la chiamata dei soccorsi. L’ambulanza del Comitato dei Sibillini della Croce rossa italiana, con sede proprio a Comunanza, arrivava in pochissimi minuti. I primi soccorsi poi la corsa verso l’ospedale. In queste situazioni la rapidità dell’intervento è fondamentale per salvare una vita. E così è stato. In seguito poi i volontari della Cri sono intervenuti altre volte per aiutare Luigi nelle varie fasi per ristabilirsi. Oggi finalmente sta bene.

La storia



Luigi, con l’aiuto della famiglia che gli è stata sempre vicino, poco tempo fa, ha voluto festeggiare i suoi 80 anni. Invitati parenti ed amici. A loro una richiesta. Quella di non fargli alcun regalo, ma di devolvere la somma di denaro che avrebbero speso alla Cri dei Sibillini. Tutti hanno aderito alla richiesta. La somma raccolta è stata poi consegnata alla presidente della Cri Sibillini Valeria Corbelli, che ha provveduto ad acquistare due attrezzature molto utili per gli interventi in emergenza e non: un defibrillatore e una sedia mobile scendi scale utilizzata negli interventi per trasportare pazienti quando questi non deambulano e sono collocati nei piani superiori della propria abitazione. Nei giorni scorsi, nella nuovissima sede della Cri e della Protezione civile, Luigi Tiburtini, accompagnato da alcuni componenti della sua famiglia, è stato ricevuto, nella commozione di tutti, dalla presidente Valeria Corbelli e alcuni operatori, per ringraziarlo del gesto di alto valore umano e consegnargli un attestato di gratitudine. «È un gesto che ci apre il cuore e ci stimola ad andare avanti» sottolinea Corbelli.



«Questa donazione rappresenta un desiderio forte mio e di tutta la famiglia - dice Luigi – non solo per riconoscenza verso l’operato della Cri nei miei confronti in un momento difficilissimo della mia vita, ma anche perché serva da stimolo e messaggio per tutti i cittadini affinché aiutino il Comitato dei Sibillini della Croce rossa italiana, realtà eccellente e di fondamentale importanza per i servizi sanitari e sociali del territorio». Per diffondere sempre più le competenze sull’utilizzo del defibrillatore, sarà anche organizzato dalla Cri un corso di formazione e altre iniziative. In partenza anche un corso regionale per trainer Tssa, formatore per trasporto sanitario in emergenza.